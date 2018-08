Sparano da finestra, ferito un immigrato in strada

Un cittadino camerunense è stato ferito a un piede da un piccolo proiettile di piombo mentre passeggiava nel centro di Aprilia, vicino Latina. É accaduto ieri mattina. I carabinieri hanno effettuato perquisizioni e individuato i responsabili. Si tratta di tre amici, un 19enne e due minorenni, che sono stati denunciati per lesioni aggravate.

A quanto ricostruito finora, stavano provando alla finestra un fucile ad aria compressa di libera vendita quando sono partiti alcuni colpi e uno ha ferito l'uomo.



L'episodio è accaduto ieri, nel giorno di ferragosto, intorno alle 12 al centro storico di Aprilia, cittadina salita di recente agli onori delle cronache per la "caccia al ladro", con inseguimento in auto, incidente stradale e forse un pestaggio ad opera di due residenti, che ha provocato la morte di un marocchino. Il camerunense, ferito da un colpo di fucile a piombini, è stato giudicato guaribile in 5 giorni. Quando è stato ferito ha chiesto aiuto entrando in un'attività commerciale. All'arrivo dei carabinieri di Aprilia ha indicato una ipotetica zona dalla quale poteva essere partito il colpo ad aria compressa. Sono state effettuate diverse perquisizioni e individuati i tre giovanissimi, poi denunciati.