Sisma Molise, scossa sentita nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - La forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 registrata stasera alle 20.19 in Molise, con epicentro a Montecifone, e seguita, fino alle 21, da altre sei di minore entità nella stessa zona, è stata avvertita anche in diverse aree del Lazio, provocando apprensione. Il sisma è stato sentito distintamente, oltre che nel Reatino, nelle province di Latina e Frosinone, fino nell'hinterland romano. Attimi di paura, ma per fortuna non si segnalano conseguenze.