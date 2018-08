Atac, più titoli viaggio venduti

(ANSA) - ROMA, 14 AGO -"Vendite di titoli di viaggio in deciso progresso nel mese di luglio 2018. I ricavi per Atac, infatti, sono cresciuti del 7,5% rispetto a luglio 2017, il 6,4% in più rispetto a quanto previsto dal budget, per un valore totale di circa 22 milioni e 200 mila euro. Al buon andamento hanno contributo, in particolare, le vendite di BIT, i biglietti da 100 minuti, con ricavi cresciuti dell'8,2%, e i titoli turistici (24, 48 e 72 ore e settimanali), che hanno registrato ricavi in crescita del 38,9% rispetto a luglio 2017". Lo annuncia l'Atac in una nota. "Il risultato di luglio conferma il trend positivo registrato nelle vendite Atac da inizio anno. Il totale dei ricavi registrati da gennaio a luglio 2018 incluso, infatti, ha superato i 159 milioni di euro, con una variazione in aumento del 2,3% rispetto al periodo gennaio-luglio 2017, in linea con quanto previsto dal budget. Buona la performance dei titoli turistici (+12,9%), dei BIT (+2,1%) e degli abbonamenti annuali (+3,2%).