Papa al Circo Massimo per i giovani

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Papa Francesco è arrivato al Circo Massimo, dove questo pomeriggio presiede la veglia con i giovani italiani, giunti a decine di migliaia da 195 diocesi della Penisola (sulle 226 totali) per i due giorni d'incontro col Pontefice dal motto "Per mille strade, verso Roma", promossi oggi e domani dalla Cei in vista del Sinodo di ottobre.

Dopo alcuni giri in 'papamobile' nell'area dell'incontro e dopo l'indirizzo di saluto al Papa di una rappresentante dei giovani italiani ha inizio il dialogo di Francesco con alcuni ragazzi. Quindi dopo il momento con canti, preghiere e testimonianze, il Pontefice saluta i giovani che proseguiranno la veglia notturna con una serata di festa, musica e testimonianze. Si trasferiranno poi dal Circo Massimo a Piazza San Pietro, sostando in varie chiese di Roma per la Notte Bianca, durante la quale parteciperanno a diversi appuntamenti di spiritualità, di arte e cultura, di spettacolo e animazione.