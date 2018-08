Blitz Casapound su spiaggia Ostia

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Con tanto di pettorina rossa alcuni membri di Casapound, guidati dal consigliere municipale Luca Marsella, hanno improvvisato un blitz sulla spiaggia di Ostia, litorale romano "per allontanare gli ambulanti abusivi".

Marsella posta un video su Facebook in cui si vedono membri di Casapound allontanare un venditore di cocco tra lo sguardo dei bagnanti. "Siamo tornati ad Ostia e dopo un anno non è cambiato nulla nonostante i proclami della Raggi -dice Marsella in un video postato sulla sua pagina Facebook- siamo qui per contrastare il commercio abusivo che permette la vendita di cibo avariato e merci contraffatte". Il gruppo di Casapound è ripreso mentre scorta fuori da spiaggia e stabilimenti un altro venditore. "Siamo qui per riaffermare un principio di legalità, noi stiamo con i commercianti italiani tartassati da tasse e multe e le polemiche dei buonisti e dei radical chic lasciano il tempo che trovano", conclude Marsella.