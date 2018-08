Raggi, nuove ciclabili in arrivo

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Da Lungotevere Testaccio, a Bocca della Verità, da viale delle Milizie a Lungotevere delle Armi, dal tunnel di Santa Bibiana fino a Stazione Tiburtina, da piazzale Ostiense a via dei Cerchi. Questi sono alcuni dei nuovi collegamenti che saranno realizzati, grazie al nuovo pacchetto di ciclabili progettato per ampliare i collegamenti della Capitale. Nei giorni scorsi è stata chiusa la Conferenza dei servizi ed entro l'anno saranno pubblicate le gare per il primo lotto di ciclabili: Lungotevere Testaccio: da via Rubattino a Ponte Sublicio; Lungotevere Aventino: da Ponte Sublicio, fino a Largo Amerigo Petrucci (Bocca della Verità); Da Ponte Sublicio fino alla ciclabile di Porta Portese; Viale delle Milizie: da via Lepanto a Ponte Matteotti (Lungotevere delle Armi); Via Tiburtina: dal tunnel di via di Santa Bibiana, a viale Regina Elena; Via Tiburtina: da viale Regina Elena, alla Stazione Tiburtina; Da piazzale Ostiense a via dei Cerchi (lungo viale Aventino).