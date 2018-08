(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Ancora un bus in fiamme a Roma. Questa volta è accaduto in via di Carcaricola, in zona Tor Vergata, alla periferia della Capitale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. A quanto riferito dai pompieri, si tratta di un autobus della linea 046 e sono state coinvolte due auto in sosta. Al momento non si registrano feriti. Le fiamme hanno "danneggiato completamente la vettura. Non c'è stata alcuna conseguenza per i passeggeri", sottolinea in una nota l'Atac, l'azienda capitolina che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale. Le cause dell'incendio del mezzo, continua ancora, "sono in corso di accertamento".