Caldo,distribuita acqua in centro a Roma

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto per la giornata di oggi, in cui è prevista un'ondata di calore di livello 3, la presenza di due gazebo con distribuzione gratuita di acqua al centro di Roma.

Uno in piazzale del Colosseo (Arco di Costantino) e l'altro in via dei Fori Imperiali nelle fasce orarie più critiche: dalle 11 alle 16. Sul posto personale della Protezione Civile di Roma e giovani volontari.