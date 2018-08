(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "Con la seduta di oggi abbiamo ribadito coi fatti che nel Consiglio Regionale del Lazio le decisioni vengono prese in modo trasparente e chiaro nelle sedi istituzionali. Il Consiglio, con la votazione odierna che ha eletto vicepresidente il consigliere Pino Cangemi, ha dato prova di essere un'istituzione aperta al confronto dove gli equilibri politici si raggiungono in Aula". Così in una nota congiunta i capigruppo di maggioranza al Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini (Pd), Marta Bonafoni (Lista Zingaretti), Daniele Ognibene (LeU), Paolo Ciani (Centro Solidale) e Alessandro Capriccioli (+E - Radicali). "Possiamo affermare - aggiungono - che siamo un esempio concreto di buon governo e che da oggi alla Pisana disponiamo anche di una maggioranza numerica che darà solidità e ancora maggiore qualità al nostro lavoro, senza per questo chiudere al dialogo costruttivo con tutte le forze politiche. Ogni atto d'Aula sarà dunque deliberato tenendo bene a mente che il nostro compito è quello di essere un'istituzione al servizio dei cittadini. Avanti tutta - concludono i capigruppo - nel promuovere una politica che riesca a dare risposte efficaci e concrete".(ANSA)