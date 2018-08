Nuoto: Quadarella oro nei 1500 sl

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Bis d'oro per Simona Quadarella agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. L'azzurra ha vinto anche il titolo nei 1500 stile, chiudendo in 15'51''6 . "Super Simona Quadarella. Ancora una medaglia d'oro per l'Italia. Roma sul tetto d'Europa nel 1500" stile. Così su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.