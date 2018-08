Oggi a S. Maria Maggiore 'Miracolo Neve'

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - In occasione della solennità della Dedicazione della Basilica papale di Santa Maria Maggiore, questa sera alle 21.00, nella piazza antistante la Basilica, verrà rievocato il "Miracolo della Neve". L'evento, giunto alla sua 35/a edizione, è stato ideato nel 1983 dall'architetto Cesare Esposito. La Basilica di Santa Maria Maggiore è il più antico santuario mariano d'Occidente, fatto costruire da Papa Sisto III poco dopo il Concilio di Efeso del 431, in cui Maria venne proclamata solennemente Madre di Dio. Durante la messa e i successivi Vespri, come ogni anno, l'ormai tradizionale pioggia di fiori ricorderà il "Miracolo della Neve", ovvero la prodigiosa nevicata sull'Esquilino avvenuta la notte del 5 agosto 358. Secondo la tradizione, la Vergine apparve in sogno a Papa Liberio chiedendogli che venisse costruita una chiesa là dove avrebbe nevicato. Dal 1983 il Miracolo della Neve viene rievocato con uno spettacolo di suoni e luci nella Piazza dove viene fatta cadere una "nevicata" artificiale.