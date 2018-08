Scrive nome su Colosseo, denuncia 15enne

(ANSA) - ROMA, 4 AGO -E' stato sorpreso mentre scriveva con una matita nera il suo nome su alcune pietre del perimetro esterno del Colosseo. Per questo un turista canadese di 15 anni è stato denunciato ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia Roma Centro con l'accusa di danneggiamento aggravato di beni monumentali. Il ragazzino si trova in vacanza con i propri genitori con i quali stava visitando l'Anfiteatro Flavio e i Fori imperiali quando, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, si è avvicinato a dei blocchi di travertino, ha estratto una matita dal suo zaino e non ha resistito a lasciare la sua 'firma'. Poco distante c'erano i carabinieri che lo hanno notato e subito bloccato. Sul suo conto è stata inviata una informativa di reato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.