Raggi visita zona rossa centro Amatrice

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è ad Amatrice, prima tappa della sua visita nei comuni del Reatino colpiti dal sisma dell'agosto 2016. La Raggi, accolta dal sindaco facente funzione di Amatrice Filippo Palombini, prima di raggiungere la sede del Comune, dove incontrerà i sindaci del cratere per fare il punto sui progetti dell'iniziativa 'Roma adotta Amatrice', ha deposto un mazzo di fiori al monumento che ricorda le vittime del sisma del 24 agosto 2016. Insieme alla sindaca di Roma è presente ad Amatrice anche il presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito."Sono qui in rappresentanza dei cittadini romani. Come sapete all'indomani del sisma abbiamo avviato l'iniziativa di solidarietà 'Roma adotta Amatrice', sono nati quattro progetti per la rinascita di questi territori e noi stiamo aiutando i comuni in questo percorso. Un bel gesto che i cittadini romani hanno fatto nei loro confronti e io sono molto orgogliosa di essere qui a rappresentarli", ha detto la sindaca di Roma.