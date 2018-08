Casa Donne, arrivata revoca concessione

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "È arrivata la revoca ufficiale della concessione del Buon Pastore alla Casa Internazionale delle Donne, che ci era stata annunciata dall'assessora Rosalba Castiglione lo scorso 27 luglio. Dopo mesi di attesa di una risposta alle nostre proposte, il Comune di Roma ha pensato bene di agire il 3 di agosto". Lo annuncia il direttivo della Casa Internazionale delle Donne. "Solo oggi ci comunica che le nostre richieste e le nostre proposte, presentate a gennaio, sarebbero infondate e inaccettabili. Senza una parola di motivazione, senza nessuna documentazione a sostegno. Noi ci opporremo in tutte le sedi e continueremo a sostenere il progetto Casa Internazionale delle Donne, la sua autonomia e libertà. La Casa è una ricchezza della città, non costa un euro di denaro pubblico per la sua gestione, solo non riesce a pagare una parte di un canone del tutto sproporzionato e insostenibile. Vista la disponibilità espressa dal Comune a una transazione, avanzeremo una proposta, nei tempi più rapidi possibili", conclude.