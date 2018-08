Tenta di salvare il vicino, 2 morti folgorati vicino a Roma

Due uomini sono morti folgorati nella tarda serata di ieri a Velletri, vicino Roma. A quanto ricostruito dai carabinieri, il proprietario dell'abitazione, un muratore albanese di 48 anni, aveva finito di montare un ponteggio sulla facciata della sua casa quando è morto probabilmente per una scarica elettrica da un lampione addossato all'impalcatura. L'altra vittima è il suo vicino, un romano di 56 anni, che era intervenuto per aiutarlo.

I corpi sono stati notati intorno alle 22 in via della Padella sotto ad una impalcatura. Sul posto i carabinieri della compagnia di Velletri, i vigili del fuoco e ispettori dell'Asl Roma 6. Stando a quanto ricostruito, un paio di ore prima il proprietario dell'abitazione, il muratore albanese di 48 anni, aveva finito di montare il ponteggio perché stamattina sarebbero dovuti iniziare dei lavori di ristrutturazione regolarmente autorizzati. La dinamica di quando accaduto non è ancora chiara ma si ipotizza che l'uomo sia morto per una scarica elettrica da un lampione addossato all'impalcatura. Così come il suo vicino che era intervenuto in suo aiuto.