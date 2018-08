Pd: Sezione Tor Bella Monaca per "Aylan"

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "La sezione di Tor Bella Monaca ha fatto una cosa molto bella: ha scelto di intitolare la sede ad Aylan, il bimbo migrante che morì in mare e la cui foto sconvolse l'opinione pubblica europea. Sono passati 3 anni da quel giorno e qualcosa è cambiato, ahimè in peggio: abbiamo visto tante altre foto altrettanto drammatiche ma la reazione non è stata la stessa. Anzi il nostro paese sembra sotto un incantesimo che lo rende cinico, chiuso, insensibile al dolore altrui". Così su Facebook Matteo Orfini, presidente del Pd. "Per questo la scelta delle ragazze e dei ragazzi di Tor Bella Monaca è ancora più importante: fare un gesto del genere e farlo in quel quartiere non è facile. Ma è esattamente quello che serve. Certo - aggiunge - è un piccolo gesto simbolico, ma anche con i simboli si combatte una battaglia che è culturale ancor prima che politica". La cerimonia di intitolazione si svolgerà il 2 settembre, giorno in cui il piccolo Aylan perse la vita in mare.