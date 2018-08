Casa donna: Regione, luogo interesse

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Una città non è solo palazzi, ponti o strade, ma ha anche un'anima fatta di storia, cultura, tradizioni ed emozioni. La Casa Internazionale delle Donne è tutto questo, un tassello fondamentale dell'identità di Roma.

Per questo combattiamo contro la sua chiusura e stiamo facendo di tutto per difenderla e sostenerla: oggi abbiamo approvato in Giunta una delibera per riconoscerla in quanto luogo di interesse pubblico". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti aggiungendo che "la sosteniamo e combattiamo contro la chiusura".