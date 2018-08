Ok Aula ad assestamento bilancio

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Ok dall'Assemblea Capitolina a maggioranza all'assestamento di bilancio. L'Aula presieduta da Marcello De Vito sta lavorando dalla scorsa settimana sul documento, una "manovra che ha un impatto sulla spesa corrente di oltre 94,5 milioni, di cui più di 73 milioni destinati a maggiori spese finanziate con risorse comunali", come ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore al Bilancio Giovanni Lemmetti. A questa va ad aggiungersi anche un maxi-emendamento di giunta che vale circa 125 milioni. "Grazie ad esso l'Aula Giulio Cesare approva lo 'sblocca cantieri' - afferma il vicecapogruppo del M5S in Comune Giuliano Pacetti -: 125 milioni di investimenti con 58 milioni per le infrastrutture, di cui 20 per le strade e oltre 17,5 per trasporti e mobilità sostenibile.

Arrivano inoltre 144 milioni di fondi statali per il ponte dei congressi. Un'opera che sarò cofinanziata da Roma Capitale con 28 milioni". Al momento del voto in Aula anche la sindaca Virginia Raggi.