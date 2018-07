Tennis:Gstaad,Berrettini successo doppio

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Giornata perfetta per Matteo Berrettini che dopo il suo primo titolo in un torneo Apt, a Gstaad fa il bis vincendo anche il doppio in coppia con Daniele Bracciali. La coppia azzurra in finale ha battuto il duo composto dall'ucraino Denis Molchanov e lo slovacco Igor Zelenay in due set con il punteggio di 7-6(2) 7-6 (5).