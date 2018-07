Golf: Porsche European,Paratore-show 2/o

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Impresa sfiorata per Renato Paratore, che nel Porsche European Open di golf conquista un argento show con qualche rammarico. Ad Amburgo è arrivata la prima vittoria in carriera sull'Eurotour per il britannico Richard McEvoy, che ha chiuso il torneo in 277 (-11), con un colpo di vantaggio sull'azzurro oltre che sullo svedese Christofer Blomster e sulla sorpresa amateur rappresentata dal tedesco Allen John (tutti 2/i con 278, -10). Miglior risultato stagionale per Paratore, che dopo il trionfo lo scorso anno nel Nordea Master (in Svezia), in Germania ha accarezzato uno storico bis. Riuscito invece a McEvoy, reduce dalla vittoria ottenuta la scorsa domenica nel Vaudreuil Golf Challenge (Francia), torneo del Challenge Tour. Periodo magico per il 39enne di Shoeburyness, che festeggia la quarta gemma in carriera. Grazie a un putt straordinario per il birdie imbucato alla 18 da distanza impossibile. Deludono Patrick Reed e De Chambeau, rispettivamente 9/o (281, -7) e 13/o (282, -6).