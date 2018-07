Berrettini vince a Gstaad 1/o titolo Atp

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Primo titolo in carriera per Matteo Berrettini. Il tennista romano, 22 anni, ha vinto l'Open di Gstaad, torneo ATP 250 sui campi in terra rossa in Svizzera, battendo lo spagnolo Roberto Baustista Agut in due set col punteggio di 7-6, 6-4.