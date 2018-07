Schick, quest'anno sono più cattivo

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Dopo un anno per me difficile sono tornato più cattivo, sto mentalmente bene e sono preparato, questa è la differenza rispetto all'anno scorso". Patrik Schick è sicuramente la nota più lieta del precampionato della Roma.

Sempre a segno in amichevole, il ceco è stato anche elogiato pubblicamente dal tecnico Di Francesco per la condizione fisica con cui si è presentato sin dai primi giorni di ritiro a Trigoria. "Sono contento di non avere fastidi, non mi fa male niente, sono a posto" sottolinea l'attaccante da San Diego, dove la squadra giallorossa di sta allenando prima di spostarsi a Dallas, seconda tappa del tour negli Stati Uniti. "I gol? Io voglio segnare anche durante le partitelle di allenamento.

L'importante è segnare sempre. Dopo si vede anche in campo - spiega Schick a Roma Tv -. Tutti sappiamo come vuole giocare il mister, ho capito tutto e per me non ci sono problemi".