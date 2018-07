Nomadi: Raggi,superiamo campi con regole

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "La scorsa settimana siamo andati a Craiova, in Romania, per verificare lo sviluppo del progetto di rientro volontario assistito che sta coinvolgendo alcuni abitanti del Camping River. Si tratta di uno dei numerosi strumenti che stiamo applicando per percorrere la nostra terza via, che ci consentirà di superare definitivamente i campi rom tramite legalità e inclusione, come richiesto da anni dall'Unione Europea". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "I campi sottraggono, ogni anno, circa 25 milioni di euro dalle casse pubbliche di Roma Capitale: sono risorse che potrebbero, invece, essere utilizzate per i servizi a beneficio di tutti i cittadini - aggiunge - La nostra 'terza via' si basa, innanzitutto, sul ripristino delle regole: non è accettabile che esistano ghetti in cui non vengono applicate le leggi. I risultati sono devastanti: roghi tossici, centinaia di bambini che non frequentano le scuole, traffici illeciti di rifiuti, condizioni igienico - sanitarie sempre più pericolose", aggiunge.