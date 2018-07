Movida Roma: chiusa discoteca abusiva

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Continuano i controlli della Polizia Locale per il rispetto del decoro, con interventi nelle zone della movida, intensificati nel week end. Le pattuglie in azione a Trastevere e San Lorenzo, con personale dei Gruppi territoriali (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, Gruppi I Trevi e II Sapienza e Gruppo Pronto Intervento Traffico), hanno fatto oltre 300 interventi per numerose violazioni amministrative e al Codice della strada, oltre 50 rimozioni di veicoli in sosta irregolare e in doppia fila, controlli sui parcheggiatori abusivi, violazioni dell'ordinanza anti-alcol. C'è anche una discoteca abusiva dove si stava svolgendo una festa con oltre 200 persone tra gli illeciti scoperti dai vigili del Gruppo Trevi. L'evento che si stava svolgendo in un locale abusivo in zona Largo Argentina, creando disturbo alla quiete pubblica.

Contestate due violazioni penali al responsabile, già noto per precedenti illeciti in ambito commerciale, e constatato 7 violazioni amministrative. Elevate sanzioni per 20.000 euro.