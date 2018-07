Atp Gstaad: Berrettini in semifinale

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Prima semifinale in carriera per Matteo Berrettini, approdato al penultimo atto del torneo di Gstaad, in Svizzera. Nei quarti il 22enne romano, numero 84 del ranking mondiale, ha battuto per 6-4 6-3, lo spagnolo Feliciano Lopez, numero 66 Atp ed ottava testa di serie del tabellone.

"E' incredibile, ancora non ci credo. Lui è un gran giocatore e sono davvero soddisfatto per come ho giocato oggi.

L'altitudine mi agevola e sono contento del mio tennis", ha detto dopo l'incontro Berrettini.