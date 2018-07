Casa Donne: riparte mobilitazione

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Riparte la mobilitazione per 'salvare' la Casa Internazionale delle Donne. Dopo la fumata nera dell'incontro di ieri con il Campidoglio e l'annuncio della revoca della convenzione in arrivo, le attiviste di via della Lungara rilanciano da Facebook la loro "chiamata alle arti, contro ogni ipotesi di sfratto". "Continuiamo a reagire contro ogni ipotesi di sfratto attraverso la cultura - spiegano -.

L'iniziativa ha trovato il suo consenso tra artiste e artisti come Paola Turci, Fiorella Mannoia, Tosca, Paola Cortellesi, Jasmine Trinca, Sonia Bergamasco, Anna Foglietta, Emanuela Fanelli, Paola Minaccioni, Noemi, Federica Rosellini, Silvia Salvatori e il fumettista Zero Calcare". L'assessore alle Pari Opportunità della Regione Lorenza Bonaccorsi, annuncia "sarà portato "in giunta con il presidente Zingaretti un atto che attesti pubblicamente il riconoscimento che la Casa Internazionale delle donne merita". "Noi stiamo percorrendo tutte le strade per conciliare la legalità con la continuità", assicura il Campidoglio.