Rogo in locale confiscato a Fasciani

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - E' divampato nel ristorante "Al contadino non far sapere", confiscato al clan Fasciani dal Tribunale di Roma e affidato in amministrazione giudiziaria a una società, il rogo della scorsa notte a Ostia. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Ostia e della compagnia di Ostia. Ancora da accertare le cause dell'incendio divampato all'interno del locale, forse nella cucina. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quello dell'incendio doloso, anche se non sarebbero stati trovati elementi direttamente riconducibili a un incendio doloso.