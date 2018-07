Raggi, via botticelle da strade

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Voglio comunicarvi oggi un risultato raggiunto, un traguardo storico per la nostra città: finalmente eliminiamo dalle strade di Roma le botticelle per spostarle, nel rispetto delle norme vigenti, tra i viali alberati dei parchi e delle ville con percorsi studiati ad hoc. Niente più cavalli affaticati e costretti a percorrere tra le auto e sotto il sole le vie della città. Abbiamo approvato in Giunta il Regolamento sulle Botticelle che ora seguirà l'iter nei Municipi prima dell'approvazione definitiva in Assemblea Capitolina". Lo annuncia su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.