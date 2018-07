Denunciate per furto gemelle del film

(ANSA) - ROMA, 25 LUG -Come nel film. Anzi come nella vita.

Questo deve aver pensato il proprietario di una profumeria di Roma, in via Marmorata, quando tra realtà e finzione ha capito che erano spariti due flaconi di profumo Creed e che a farli sparire erano state le due gemelle protagoniste del film "Come un gatto in Tangenziale". Le telecamere interne del negozio le hanno immortalate. E così per Sue Ellen e Pamela, le sorelle svampite del residence Bastogi, nel film parenti di Paola Cortellesi, sono state denunciate dai carabinieri della stazione Aventino. Ieri Alessandra e Valentina, questi i loro veri nomi, sono entrate nella profumeria: si sono infilate in borsa due flaconi del profumo, dal valore totale di 500 euro. In un attimo si sono poi dileguate. Il proprietario si è però accorto di tutto: ha controllato le telecamere di sorveglianza ed è andato dai carabinieri per presentare denuncia.