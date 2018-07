Premio Legalità a 13enne del Bresciano

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Un tredicenne del Bresciano, Thomas Robolini, studente dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Torbole Casaglia (Brescia), ha vinto il premio per il miglior elaborato sulla "Legalità economica". Lo ha comunicato il Comando provinciale della Gdf di Brescia.

Thomas è risultato tra i vincitori di uno dei premi più importanti messi in palio nel concorso nazionale 'Insieme per la legalità', promosso dal Comando Generale del Corpo (di concerto con il Ministero dell'Istruzione), nell'ambito del Progetto "Educazione alla legalità economica". "Thomas, 13 anni compiuti - spiegano dal Comando - è il vincitore del concorso (per la sezione grafica e come studente di 2 anno di una scuola secondaria di primo grado), grazie a un disegno, e si è aggiudicato un corso di vela, di otto giorni, presso la Scuola nautica della Guardia di Finanza di Gaeta (Latina), che vedrà la presenza di tanti altri suoi coetanei, provenienti da tutta Italia, che trascorreranno un'esperienza indimenticabile".