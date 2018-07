Malcom, pessimismo in casa Roma

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Dopo l'inserimento del Barcellona filtra pessimismo da Trigoria per quanto riguarda la trattativa col Bordeaux per l'esterno brasiliano Malcom. Fonti della Roma, infatti, sottolineano che il club francese e i procuratori del calciatore sarebbero orientati ad accettare l'offerta del Barça.

La Roma ha provato nelle ultime ore a ribaltare la situazione formulando una nuova offerta, addirittura più alta di quella spagnola (41 milioni) sostengono da Trigoria, ma ora è obbligata a fermarsi perché il ds Monchi non ha intenzione di partecipare a un'asta per aggiudicarsi Malcom. Salvo colpi di scena, quindi, è probabile che il brasiliano decida di andare a giocare in Spagna.