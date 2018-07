Malcom, offerta Barcellona sale a 41 mln

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - I tifosi della Roma lo aspettavano all'aeroporto di Ciampino, dove invece è sbarcato il portiere svedese Robin Olsen, i suoi agenti sono atterrati a Barcellona.

Malcom, dopo essere diventato un caso, rischia di trasformarsi in un affare-lampo per il club blaugrana. Monchi, ds del club giallorosso, aveva chiuso per il brasiliano un accordo con il Bordeaux, sulla base di 36 milioni, ma il Barcellona ha rilanciato, arrivando - secondo quanto scrive il quotidiano sportivo spagnolo As - a 41 milioni. La trattativa è in dirittura d'arrivo ma, visto il precedente, ogni rassicurazione potrebbe non bastare.