Canottaggio: nel 2020 Cdm a Sabaudia

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Sabaudia al centro del mondo del canottaggio, e proprio nell'anno olimpico. Nel 2020, dal 10 al 12 aprile, il Comune pontino ospiterà sullo specchio d'acqua del lago di Paola la prima prova di Coppa del Mondo. Un inedito assoluto per la cittadina che dopo passerà il testimone a Varese, sede della seconda prova (1-3 maggio), mentre l'ultima si disputerà a Lucerna, in Svizzera (22-24 maggio).

L'assegnazione da parte del board della Federazione remiera internazionale (Fisa) è arrivata grazie alla sinergia messa in campo dal Comune di Sabaudia, dalla Regione Lazio, che con il Governatore Zingaretti ha appoggiato la candidatura, dal Coni e dalla Federazione Italiana Canottaggio. La città pontina è riuscita a prevalere sulle altre due candidature presentate da Zagabria (Croazia) e Montemor o Velho (Portogallo). "Abbiamo fatto un eccellente lavoro di squadra", ha commentato il presidente del Coni Giovanni Malagò.