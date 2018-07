14enne ferito da arpione sub, operato

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Voglio complimentarmi con l'equipe guidata dal prof. Alberto Delitala per il delicato intervento neurochirurgico sul ragazzo inglese ferito da un arpione di un fucile da sub mentre si trovava a Sperlonga con i suoi familiari a bordo di un gommone. Un intervento delicato e unico nel suo genere che conferma l'eccellenza dei nostri professionisti e dell'ospedale San Camillo di Roma". Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Tutto il sistema dell'emergenza regionale ha funzionato alla perfezione e con tempestività a partire dal 118 che ha attivato il trasporto in eliambulanza fino al Pronto soccorso e i Vigili del Fuoco che hanno permesso con il loro intervento la rimozione di parte dell'arpione in piena sicurezza per il paziente". Il ragazzo inglese era stato colpito venerdì scorso a un occhio da una fiocina di un fucile da sub.