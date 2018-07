Roma rock, strade dedicate a musicisti

Dedicare un nuovo quartiere di Roma alle rock star, con vie intitolate ai grandi della musica internazionale. E' la proposta lanciata dalla presidente della commissione Cultura di Roma, Eleonora Guadagno (M5S) che spiega all'ANSA: "Potrebbe essere interessante lavorare su iniziative che accrescano la conoscenza del rock e avviare l'iter per dedicare uno dei quartieri di nuova realizzazione ai grandi del rock: da Freddie Mercury fino a Dolores O'Riordan, la leader dei Cranberries".

Nel caso della leader dei Cranberries, "visto che la sua scomparsa è recente ci dovrebbe essere un passaggio in Assemblea Capitolina", precisa Guadagno. Che spiega: "Di recente a Roma abbiamo ospitato grandi protagonisti della musica, da Roger Waters, a cui è stata dedicata anche una mostra in città, ai Pearl Jam fino ai Chemical Brothers.

La manifestazione Rock in Roma negli ultimi anni ha visto un pubblico sempre in crescita. Insomma, la sensibilità per il rock in città sta crescendo". La presidente della commissione Cultura sottolinea anche che "in Campidoglio stiamo lavorando per accrescere la sensibilità per la musica in tutti i suoi generi. La Festa della Musica, che abbiamo portato in strada in tutta Roma, ha registrato il doppio di eventi e partecipanti dello scorso anno. Anche l'Opera Camion, ovvero la lirica che dal Teatro dell'Opera si sposta nelle periferie, sta crescendo. E continua il successo della stagione estiva dell'Auditorium con Roma Summer Fest".