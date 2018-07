Monchi, serviva rivoluzione mercato Roma

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Si chiude oggi il ritiro estivo della Roma a Trigoria. I giallorossi stasera saranno a Frosinone contro l'Avellino e poi la settimana prossima negli Usa per l'International Champions Cup 2018. "La tournee è importante perché abbiamo la possibilità di affrontare squadre forti come Real Madrid, Barcellona e Tottenham e proseguire così la preparazione. E poi serve anche alla crescita del brand Roma" spiega il ds Monchi ai microfoni della radio ufficiale giallorossa. Dopo aver ceduto Alisson al Liverpool per 72.5 milioni (bonus compresi), Monchi ha spiegato che col suo lavoro sul mercato sta cercando "di costruire qualcosa per il presente e il futuro. La mia idea è di fare via via meno acquisti nel futuro, ma adesso avevamo bisogno di questa piccola rivoluzione per cambiare qualcosa. Il messaggio che voglio mandare è che la Roma ha l'ambizione di costruire qualcosa di importante per tanti anni. Quanto manca per arrivare al top? Siamo vicini al piano più alto, ma non possiamo dire bugie, ancora manca un pò".