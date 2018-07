Roma ricorda bombardamento S.Lorenzo

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha deposto una corona al parco Caduti del 19 luglio 1943 in memoria del bombardamento di San Lorenzo, di cui oggi ricorre il 75mo anniversario. "Un bombardamento - ha detto la sindaca - nato per colpire obiettivi militari e trasformatosi in una tragedia civile". In rappresentanza della Regione Lazio, con la sindaca, la capogruppo della Lista Zingaretti Marta Bonafoni; alla cerimonia anche la presidente del II Municipio Francesca Del Bello. Ad accompagnare le autorità la partigiana ultranovantenne Tina Costa e il partigiano Nando Cavaterra, con i fazzoletti dell'Anpi. Presenti anche rappresentanze dell'Anfim e Aned.

"Sappiamo - ha detto ancora Raggi - quanto questo quartiere e Roma abbiano pagato la guerra. Non rendiamo vana la storia - ha concluso Raggi - E' il compito non troppo silenzioso che ci hanno affidato questi testimoni e queste vittime e che noi dobbiamo onorare".