Individuati dalla polizia a Roma i 10 componenti di una banda di giovani che per mesi ha terrorizzato i ragazzi residenti nel quartiere Vescovio a Roma. Rapine e lesioni i reati contestati. Agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Vescovio stanno eseguendo 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emessi dal gip di Roma su richiesta della locale Procura, e 6 avvisi di conclusione indagini emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.