Alisson, Liverpool si muove Roma valuta

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Entra nel vivo la vicenda di mercato di Alisson: è appena arrivata, a quanto apprende l'Ansa, un'offerta scritta da parte del Liverpool per il portiere brasiliano della Roma, che il club giallorosso sta valutando.

Nessuna conferma sulle cifre, ma si tratta di una proposta vicino alle richieste del ds Monchi, che valuta il giocatore oltre 70 milioni. In ogni caso, a Trigoria non si esclude a breve un possibile inserimento anche da parte del Chelsea.