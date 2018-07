Uomo investito e ucciso da auto pirata vicino Roma

Un uomo in sella a una bici è stato investito e ucciso da un'auto pirata all'alba in via Appia Antica nei pressi di Genzano, vicino Roma. Sul posto la polizia stradale di Albano che indaga sulla vicenda. La vittima è un romeno di 45 anni che sembra stesse andando a lavorare nei campi. Trovati sul posto diversi frammenti dell'automobile. Sono in corso accertamenti per risalire al conducente.