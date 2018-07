Kickboxing: Bellator sbanca Foro Italico

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Grande entusiasmo al Centrale Live del Foro Italico per il debutto a Roma di Bellator, prestigioso circuito americano di kickboxing e 'mma' che ha attirato tantissimi appassionati del genere. Le più grandi stelle mondiali di ring e gabbia si sono esibite in una maratona adrenalinica di 15 incontri mozzafiato che ha consacrato, ancora una volta, i protagonisti più attesi della serata, Giorgio Petrosyan e Alessio Sakara, che hanno trionfato rispettivamente sul ring di Bellator Kickboxing 10 nei 70 kg. contro il bielorusso Chingiz Allazov e nella gabbia di Bellator MMA 203 nei 93 kg. contro il britannico Jamie Sloane, abbattuto per KO in meno di un minuto. In Bellator Kickboxing 10 trionfo anche per Martine Michieletto, che ha superato nel prestige fight al femminile dei 56,7 kg. Gloria Peritore ai punti, mentre nel match clou valevole per il titolo mondiale dei 65,7 kg.Gabriel Varga ha sorpreso Kevin Ross con una combinazione a due mani, mandandolo ko alla prima ripresa.