Felipe Anderson ufficiale al West Ham

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Felipe Anderson è ufficialmente un giocatore del West Ham. Lo rende noto il sito del club di Londra. Il 25enne brasiliano ex Lazio ha firmato un contratto quadriennale ed è il settimo acquisto degli 'Hammers' dopo gli arrivi di Fredericks, Fabianski, Diop, Wilshere, Yarmolenko e Balbuena. "Sono davvero felice e soddisfatto di giocare col West Ham - le prime parole del brasiliano - Questo è un club con molta tradizione, molti grandi giocatori hanno giocato qui, come Bobby Moore, Carlos Tevez e Paolo Di Canio. Sono stati grandi giocatori e veri idoli per i tifosi e chissà che non possa raggiungere i loro livelli e diventare una leggenda anche io qui. È un sogno che si avvera. Voglio ringraziare la proprietà perché ha fatto un grande sforzo per portarmi qui. So quanto sia stato difficile, quindi un grazie di cuore e spero di poter ripagare la fiducia riposta in me".