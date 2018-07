Concerto Roger Waters, strade chiuse

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Domani Roger Waters porta la musica dei Pink Floyd al Circo Massimo di Roma per Rock In Roma. Il concerto è in programma a partire dalle 21,30, ma già sono state chiuse alcune strade nella zona, con ripercussioni sul traffico in quel quadrante del centro di Roma. Sono già state chiuse al traffico via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, e via dell'Ara Massima di Ercole, fra via del Circo Massimo e via dei Cerchi, in direzione di via dei Cerchi. Da domani alle 5 di domenica, fa sapere l'agenzia per la mobilità, saranno vietate alla circolazione anche via del Circo Massimo, da viale Aventino a via Ara Massima di Ercole, e via della Greca. Deviate le linee di bus. Dalle 23 di domani sarà chiusa la stazione Circo Massimo sulla metro B.