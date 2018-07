Roma, sgombero migranti tendopoli Baobab

Controlli e bonifiche della polizia nell'area attorno alla stazione Tiburtina a Roma. In particolare l'intervento sta interessando la tendopoli allestita dagli attivisti del Baobab, dove si trovano circa 300 migranti con 200 tende e più volte sgomberata in passato. "Trentacinque ragazzi sono stati portati all'Ufficio immigrazione - sottolineano da Baobab Experience - Sono seguiti dagli avvocati volontari che operano al campo". Il comitato cittadini della stazione Tiburtina plaude allo sgombero. "Come residenti non possiamo che tirare un sospiro di sollievo: nelle ultime settimane guardavamo con preoccupazione l'aumentare dei personaggi ospitati da Baobab e con grande preoccupazione abbiamo assistito alla maxi rissa tra etnie avvenuta pochi giorni fa - spiega in una nota il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina. - Auspichiamo che con la nuova linea adottata dal Ministero degli interni venga eliminata ogni possibilità di accoglienza informale ai migranti che celano movimenti oscuri e non controllabili".