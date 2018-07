Nuoto acque libere, Due Ponti campione

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Conferma del circolo romano Due Ponti che, per l'ottavo anno consecutivo, si laurea Campione d' Italia di Nuoto in Acque Libere, davanti al Genova Nuoto e ai padroni di casa della Polisportiva Waterpolo Palermo. Dopo una tre giorni di competizioni al Circolo Telimar all'Addaura (Palermo), i nuotatori del Due Ponti hanno potuto alzare la coppa al cielo.

Tante le vittorie individuali: venerdì, nella gara più impegnativa (10.000 m), oro per Pia Astone e Giulio Teodori e argento per Maria Elena Marani. Sabato nei 5.000 m, oro per Pia Astone, Arianna Vicari e Gerardo Parrinello; argento per Fabiana Flamini e Caterina Tibaldi. Nel miglio, oro per Rita Androsoni, Gerardo Parrinello e Massimiliano Pinto; argento per Pia Astone, Fabiana Flamini, Rosalba Musso e Arianna Vicari e bronzo per Lauretta Puzzilli, Caterina Tibaldi e Giulio Teodori. Domenica, nei 3.000 m oro per Pia Astone e Gerardo Parrinello, argento per Fabiana Flamini, Arianna Vicari e Massimiliano Pinto e bronzo per Caterina Tibaldi.