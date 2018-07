Di Francesco, Ronaldo valore per Italia

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Secondo me l'arrivo di Cristiano Ronaldo è un valore aggiunto per il nostro campionato. Il fatto poi che se ne parli tanto aiuta ad esportare il marchio della Serie A in tutto il mondo e questo non può essere che bene.

Parliamo di un giocatore di grandissimo livello, quando ci giocheremo contro servirà un pizzico di attenzione in più perché riesce a trovare il gol con grandissima facilità". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, sull'acquisto del portoghese da parte della Juventus.