Tartaruga sulla Roma-Fiumicino, salvata

Percorreva lentamente la corsia di emergenza: questa volta non era un'auto in panne ma una rara testuggine palustre autoctona. Ieri in mattinata gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Roma Settebagni hanno trovato sull'autostrada Roma Fiumicino, in prossimità dell'area di servizio Magliana Sud, un esemplare di medie dimensioni di testuggine, appartenente alla categoria protetta "Emys Orbicularis". Ferita probabilmente a causa di investimento, aveva numerose fratture nella parte posteriore. I poliziotti hanno prestato subito le prime cure per poi provvedere a contattare "Le Guardie Ambientali d'Italia" che, dopo aver constatato le condizioni di salute dell'esemplare protetto, di circa 15 anni, lo hanno trasportato immediatamente presso un centro veterinario specializzato.