Rifiuti:Lazio,piano per addio a plastica

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato questa mattina il piano 'Lazio Plastic Free', il progetto in cinque punti per ridurre l'uso della plastica e stimolarne il riciclo e la rigenerazione. Ad illustrare il piano è stato l'assessore ai Rifiuti Massimiliano Valeriani: le parole chiave sono "riduzione, recupero, riciclo, rigenerazione e riuso" ha spiegato, con l'ambizione di rendere nei prossimi anni il Lazio la prima regione completamente 'plastic free'. Questi obiettivi saranno perseguiti tramite accordi con la grande distribuzione e con gli ospedali per la riduzione del packaging (che saranno sottoscritti entro fine 2018). "Stamattina la giunta approvando la delibera ha voluto imprimere una svolta su un tema che è all'ordine del giorno, quello dei rifiuti, che parte dalla consapevolezza di voler voltare pagina. La quantità di risorse gettate in un cattivo ciclo dei rifiuti è diventata insopportabile", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.