Morto Vanzina, per lui un legame speciale con il litorale romano

Il cinema italiano piange Carlo Vanzina, il grande regista della moderna commedia all'italiana, e che, cinematograficamente e non solo, ha avuto un legame significativo con il litorale romano, in particolare Fregene. Con il papà, il grande regista Steno, Carlo con il fratello, lo sceneggiatore Enrico, frequentavano da piccoli l'estate a Fregene. Steno aveva una casa non lontano dal mare. Un legame rimasto nel tempo, in particolare per Enrico che, alcuni anni fa, è stato presidente della Pro Loco di Fregene. E poi la frequentazione da "Mastino", il ristorante al Villaggio dei pescatori. "Carlo Vanzina è stato un narratore attento dell'Italia e del nostro territorio, in particolare Fregene, tra gli anni '80 e '90. Ho appreso con rammarico della scomparsa di Carlo Vanzina. Con i suoi film ci lascia un'eredità unica", afferma il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.