Depp stasera in concerto a Roma

Dopo il concerto al Summer Festival di Lucca, Johnny Depp è a Roma. L'attore e cantante, completo casual nero, occhiali scuri e cappellino marrone con visiera, è sbarcato intorno alle 18 all'aeroporto di Ciampino con un volo privato proveniente da Pisa. Allo scalo romano, sotto bordo, nel settore dell'Aviazione generale, è stato accolto dagli addetti degli Aeroporti di Roma.

L'ex Mani di forbice è in tour con gli Hollywood Vampires, il supergruppo in cui milita con Alice Cooper e Joe Perry, il chitarrista degli Aerosmith, per portare in giro il ricordo dei grandi del rock che non ci sono più: David Bowie, Jim Morrison, Lemmy Kilmister, Bon Scott, Jimi Hendrix. Stasera l'atteso concerto alla cavea dell'Auditorium Parco della musica di Roma.